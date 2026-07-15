Eri Cahyadi Intens Sidak, Awasi Kinerja OPD Jalankan Sistem Pemkot

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan alasan dirinya sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi untuk memastikan aturan atau sistem yang dibuat telah dijalankan.

"Sistem sudah berjalan. Sekarang berarti saya harus mengontrol anak buah saya (sidak ke lapangan) berjalan atau tidak," ujar Eri, Selasa (14/7).

Eri menyampaikan berbagai sistem pelayanan dan pengawasan telah diterapkan di lingkungan Pemkot Surabaya.

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Karena itu, tahap berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat daerah (PD) bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus selalu menunggu arahan atau pengawasan langsung dari wali kota.

"Jadi, saya berharap dengan saya turun ke lapangan ini, maka anak buah saya bisa berjalan, teman-teman pemkot ini bisa berjalan tanpa saya awasi," katanya.

Dia menuturkan keberhasilan pemerintahan tidak bergantung pada sosok wali kota, melainkan pada birokrasi yang mampu bekerja secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sidak juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan responsif di seluruh perangkat daerah.

"Karena buat saya, Wali Kota Surabaya adalah birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. Karena wali kota itu cuma (menjabat) 10 tahun, birokrasi puluhan tahun maka saya berharap dengan ini menjadi cambuk, pukulan, pada teman-teman Pemerintah Kota Surabaya," jelasnya.

Eri menilai masih adanya temuan dugaan pungutan liar (pungli) maupun aktivitas parkir tanpa izin menunjukkan bahwa sistem yang telah disiapkan belum dijalankan secara optimal.