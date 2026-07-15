Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Cerah dan Cerah Berawan, Sejumlah Kawasan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (15/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 6-14 kilometer per jam.