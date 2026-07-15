Cuaca Jawa Timur 15 Juli 2026, Pagi Sampai Malam Cerah hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (15/7).

Paginya Jombang berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah. cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-31 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)