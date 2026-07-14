KMN Entok Dilaporkan Belum Kembali Setelah Melaut Tangkap Ikan, Bawa 14 ABK

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kantor SAR Kelas A Surabaya mengintensifkan pencarian terhadap KMN Entok yang dilaporkan belum kembali setelah berangkat melaut dari Perairan Lamongan.

Pada Selasa (14/7), tim SAR mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk menyisir area pencarian baru yang diduga menjadi jalur pelayaran sekaligus lokasi kapal melakukan aktivitas penangkapan ikan. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada informasi dari keluarga korban.

KN SAR 249 Permadi bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak sekitar pukul 07.15 WIB menuju lokasi pencarian yang berjarak sekitar 157 mil laut.

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Kapal SAR itu membawa 14 anak buah kapal (ABK) serta personel gabungan dari Unit Siaga SAR Lamongan, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditpolairud Polda Jawa Timur, ABK KP Manyar, dan perwakilan keluarga korban.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit P.H. mengatakan keikutsertaan keluarga korban diharapkan dapat membantu tim memastikan lokasi yang selama ini menjadi area penangkapan ikan KMN Entok.

"Melalui pengecekan menggunakan KN SAR Permadi ini kami berharap dapat menemukan tanda-tanda keberadaan KMN Entok atau setidaknya memperoleh informasi baru terkait lokasi kapal," kata Nanang.

Selama pelayaran menuju lokasi operasi, kondisi cuaca dilaporkan cukup mendukung. Berdasarkan prakiraan BMKG Maritim, wilayah pencarian berawan dengan kecepatan angin sekitar 18 knot dan tinggi gelombang berkisar 1 hingga 1,29 meter.

Sebelumnya, Kantor SAR Surabaya juga telah menyebarkan informasi kejadian kepada berbagai instansi maritim, jaringan pelayaran, serta melakukan e-broadcast kepada kapal-kapal yang melintasi jalur yang diduga menjadi lokasi operasi KMN Entok.