Pemkot Surabaya Kebut Revitalisasi 16 Pasar, Siapkan Rp20 M untuk Daya Saing Pedagang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat revitalisasi 16 pasar tradisional dengan anggaran sekitar Rp20 miliar.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat sekaligus menghadirkan fasilitas yang lebih modern, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian mengatakan revitalisasi mencakup Pasar Tembok Dukuh, Kembang, Simogunung, Wonokromo, Karah, Kedungsari, Genteng, Babaan Baru, Kapasan, Pucang Anom, Pecindilan, Dukuh Kupang, Gresik PPI, Gubeng Masjid, Pakis, dan Krembangan.

Menurutnya, progres pekerjaan di setiap pasar berjalan sesuai tahapan. Beberapa lokasi bahkan telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

"Beberapa pasar telah memasuki tahapan penyelesaian dan finishing, seperti Pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Simogunung, dan Pasar Babaan Baru. Sebagian lainnya masih berada pada tahap pekerjaan struktur, utilitas, saluran, maupun proses pengadaan atau tender,” kata Iman, Selasa (14/7).

Dia menjelaskan revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga meningkatkan kapasitas lapak di sejumlah pasar, seperti Pasar Tembok Dukuh dan Pasar Simogunung.

Selain itu, Pemkot memperbaiki sistem sanitasi, drainase, dan utilitas pasar agar lebih bersih, aman, dan nyaman. Sejumlah fasilitas pendukung juga dibangun, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), grease trap, sentra pemotongan unggas, hingga fasilitas pelayanan pasar lainnya.

Menurut Iman, penataan tersebut juga bertujuan menata zonasi pedagang dan mengurangi keberadaan pasar tumpah yang selama ini mengganggu ketertiban dan lalu lintas di sekitar pasar.