Eri Cahyadi Tak Gentar Hadapi Ancaman Pengembalian Stempel RT RW Tambak Wedi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak akan terpengaruh dengan rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tambak Wedi yang dikabarkan akan mengembalikan stempel kepengurusan menyusul mutasi Lurah Tambak Wedi.

Dia memastikan Pemerintah Kota Surabaya tetap membuka ruang dialog dengan warga.

Namun, dia menegaskan akan mengambil tindakan apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli stan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi.

"Kami akan komunikasi, tetapi kalau ternyata diserahkan itu karena ada hal yang tidak baik, ya kami akan proses,” kata Eri, Selasa (14/7).

Menurut Eri, langkah mutasi lurah dilakukan sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola pemerintahan dan meluruskan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan.

Karena itu, dia menilai tidak tepat apabila ada pihak yang menolak langkah tersebut dengan mengembalikan stempel kepengurusan.

Baca Juga: Eri Cahyadi Ingatkan RT RW Tak Boleh Pungut Uang Warga Tanpa Izin Lurah

"Kalau hal yang tidak baik itu diluruskan lalu ada yang ingin mempertahankan yang tidak baik, tentu akan saya proses,” ujarnya.

Meski begitu, Eri mengaku belum mengetahui alasan pasti di balik rencana pengembalian stempel maupun penolakan terhadap pergantian lurah.