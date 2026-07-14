100 Ojol Perempuan Surabaya Dapat Helm dan BBM Gratis, Kisah Perjuangan Jadi Sorotan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 100 pengemudi ojek online (ojol) perempuan di Surabaya mendapat bantuan berupa helm, paket sembako, tas sekolah anak, hingga bahan bakar minyak (BBM) gratis dalam kegiatan Ride to Hope, Selasa (14/7).

Program yang digelar Ikatan Alumni Magister Manajemen (IKA MM) Universitas Ciputra bersama Universitas Ciputra, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial, dan DP3APPKB Kota Surabaya itu menjadi bentuk apresiasi kepada para perempuan yang setiap hari berjuang mencari nafkah sekaligus mengurus keluarga.

Sebelum menerima bantuan, para peserta mengikuti konvoi dari Plaza Universitas Ciputra menuju SPBU Gerbang Dinamika di kawasan Lidah Kulon.

Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar pemberian perlengkapan maupun kebutuhan pokok, melainkan bentuk penghargaan atas perjuangan para pengemudi ojol perempuan.

"Ini bukan sekadar pemberian helm atau sembako, tetapi penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat. Di balik jaket dan helm yang mereka kenakan, ada anak-anak yang harus diperjuangkan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi," kata Rini.

Menurut dia, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Karena itu, dukungan kepada perempuan pekerja diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.