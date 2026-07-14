JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 100 Ojol Perempuan Surabaya Dapat Helm dan BBM Gratis, Kisah Perjuangan Jadi Sorotan

100 Ojol Perempuan Surabaya Dapat Helm dan BBM Gratis, Kisah Perjuangan Jadi Sorotan

Selasa, 14 Juli 2026 – 13:32 WIB
100 Ojol Perempuan Surabaya Dapat Helm dan BBM Gratis, Kisah Perjuangan Jadi Sorotan - JPNN.com Jatim
Sebanyak 100 ojol perempuan di Surabaya menerima bantuan helm, sembako, tas sekolah anak, dan BBM gratis melalui program Ride to Hope oleh IKA IMM Universitas Ciputra, Selasa (14/7). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 100 pengemudi ojek online (ojol) perempuan di Surabaya mendapat bantuan berupa helm, paket sembako, tas sekolah anak, hingga bahan bakar minyak (BBM) gratis dalam kegiatan Ride to Hope, Selasa (14/7).

Program yang digelar Ikatan Alumni Magister Manajemen (IKA MM) Universitas Ciputra bersama Universitas Ciputra, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial, dan DP3APPKB Kota Surabaya itu menjadi bentuk apresiasi kepada para perempuan yang setiap hari berjuang mencari nafkah sekaligus mengurus keluarga.

Sebelum menerima bantuan, para peserta mengikuti konvoi dari Plaza Universitas Ciputra menuju SPBU Gerbang Dinamika di kawasan Lidah Kulon.

Baca Juga:

Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar pemberian perlengkapan maupun kebutuhan pokok, melainkan bentuk penghargaan atas perjuangan para pengemudi ojol perempuan.

"Ini bukan sekadar pemberian helm atau sembako, tetapi penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat. Di balik jaket dan helm yang mereka kenakan, ada anak-anak yang harus diperjuangkan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi," kata Rini.

100 Ojol Perempuan Surabaya Dapat Helm dan BBM Gratis, Kisah Perjuangan Jadi Sorotan

Baca Juga:

IKA MM Universitas Ciputra bersama Pemkot Surabaya memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojol perempuan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka, Selasa (14/7). Foto: Arry Saputra/JPNN

Menurut dia, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Karena itu, dukungan kepada perempuan pekerja diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.

IKA MM Universitas Ciputra bersama Pemkot Surabaya memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojol perempuan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ojek online seurabaya ojol wanita ride to hope Universitas Ciputra Surabaya IKA MM UC bantuan sembako ojol bbm gratis ojol PKK Surabaya Rini Indriyani

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU