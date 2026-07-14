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Gunung Gombak Ponorogo Terbakar, 15 Hektare Hutan Hangus dalam 8 Jam

Selasa, 14 Juli 2026 – 13:08 WIB
Gunung Gombak Ponorogo Terbakar, 15 Hektare Hutan Hangus dalam 8 Jam - JPNN.com Jatim
Kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur, yang diambil menggunakan drone. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 15 hektare kawasan hutan dan lahan sebelum berhasil dipadamkan petugas gabungan. ANTARA/HO-BPBD Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Nglarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

Peristiwa yang terjadi sejak Senin (13/7) sore hingga Selasa (14/7) dini hari itu menghanguskan sekitar 15 hektare kawasan hutan dan lahan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo Masun mengatakan kebakaran pertama kali terdeteksi sekitar pukul 15.00 WIB.

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"Api berasal dari bagian bawah lereng kemudian menjalar ke atas. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan," kata Masun, Selasa (14/7).

Menurut dia, kobaran api awalnya membakar sisi utara Gunung Gombak sebelum merambat ke arah barat, timur, hingga sebagian sisi selatan kawasan gunung.

"Pemadaman dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan api baru benar-benar padam sekitar tengah malam. Petugas berjibaku selama kurang lebih delapan jam," ujarnya.

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Proses pemadaman dilakukan secara manual dengan melibatkan personel BPBD, TNI, Polri, Perhutani, relawan, pemerintah desa, dan warga sekitar.

Petugas menggunakan alat sederhana seperti gepyok serta membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas ke area lain.

Karhutla melanda Gunung Gombak Ponorogo dan menghanguskan sekitar 15 hektare hutan. Api padam setelah delapan jam proses pemadaman.
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TAGS   karhutla ponorogo kebakaran hutan karhutla gunung gombak bpbd ponorogo kebakaran lahan musim kemarau gunung nglarangan

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