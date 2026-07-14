PTPP Garap Tower 4 ITS Surabaya Senilai Rp151,9 Miliar, Target Rampung Setahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) kembali memperoleh proyek pembangunan infrastruktur pendidikan. Kali ini, perusahaan konstruksi pelat merah tersebut dipercaya mengerjakan pembangunan Tower 4 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan nilai kontrak Rp151,9 miliar.

Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 365 hari kalender dengan masa pemeliharaan 360 hari kalender.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan pembangunan Tower 4 ITS merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan tinggi di Indonesia.

"PTPP berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Proyek Tower 4 ITS menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan ekosistem pendidikan yang modern untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Joko dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Menurut dia, pembangunan gedung tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan akademik, riset, dan inovasi di ITS sebagai salah satu perguruan tinggi teknologi di Indonesia.

Selain itu, proyek tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi menuju Indonesia Emas 2045.

PTPP sebelumnya juga telah mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur pendidikan di berbagai daerah, antara lain pembangunan Gedung FISIP UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya, pengembangan kawasan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahap II di Kota Batu, pembangunan fasilitas di Universitas Negeri Malang, Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, hingga Twin Tower Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan pengalaman tersebut, PTPP menargetkan pembangunan Tower 4 ITS dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan aspek kualitas, keselamatan kerja, inovasi konstruksi, dan keberlanjutan. (mcr12/jpnn)