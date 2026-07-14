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Korban Kekerasan Seksual di Sampang Jalani Pemulihan Trauma Didampingi Polda dan Dinsos

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:07 WIB
Korban Kekerasan Seksual di Sampang Jalani Pemulihan Trauma Didampingi Polda dan Dinsos - JPNN.com Jatim
Kapolres Sampang AKBP Hartono (tengah) saat konferensi pers kasus pemerkosaan remaja 15 tahun yang dilakukan 27 orang. Foto: Dok. Polres Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Polda Jawa Timur bersama Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur memberikan pendampingan psikologis kepada anak di bawah umur yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan pendampingan dilakukan karena korban mengalami trauma setelah peristiwa yang kini masih dalam proses penyidikan.

"Tim dari Polda Jatim dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sudah mendatangi rumah korban. Korban juga sudah dua kali menjalani pemeriksaan psikiater sebagai bagian dari proses pemulihan trauma," kata Hartono, Selasa (14/7).

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Menurut dia, berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan tindak pidana tersebut terjadi berulang kali pada periode Februari hingga Mei 2026.

Penyidik menduga korban tidak segera melapor karena berada di bawah ancaman para pelaku.

"Dugaan kami, korban mengalami ancaman sehingga tidak berani menyampaikan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Karena itu, kasus ini baru terungkap setelah beberapa waktu," ujarnya.

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Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 13 tersangka telah ditangkap, sedangkan 14 orang lainnya masih dalam pengejaran.

Hartono mengatakan Polres Sampang telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah Madura untuk mempercepat penangkapan para tersangka yang masih buron.

Polres Sampang memastikan korban kekerasan seksual memperoleh pendampingan psikologis, sementara penyidik terus mengembangkan kasus dan memburu tersangka.
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TAGS   kekerasan seksual sampang kekerasan seksual anak pemerkosaan bergilir pemerkosaan anak Polres Sampang dinsos sampang Polda Jatim pendampingan korban kekerasan seksual

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