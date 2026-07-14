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SEVIMA Buka Beasiswa SEMESTA 8, Kuliah S1 Gratis Sekaligus Kerja Bergaji UMR

Selasa, 14 Juli 2026 – 11:06 WIB
SEVIMA Buka Beasiswa SEMESTA 8, Kuliah S1 Gratis Sekaligus Kerja Bergaji UMR - JPNN.com Jatim
SEVIMA membuka Beasiswa SEMESTA 8 bagi 10 talenta muda Indonesia. Penerima memperoleh kuliah S1 gratis di BINUS sekaligus bekerja bergaji UMR. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Education Technology SEVIMA membuka Beasiswa SEMESTA 8-Tech Careers Academy sebagai upaya menjembatani kebutuhan industri teknologi dengan talenta muda Indonesia.

Program tersebut menawarkan kesempatan kepada 10 peserta untuk memperoleh beasiswa penuh jenjang S1 di BINUS University sekaligus bekerja di SEVIMA dengan gaji minimal setara Upah Minimum Regional (UMR) Surabaya.

CEO SEVIMA Sugianto Halim mengatakan SEMESTA kini dikembangkan menjadi program yang menggabungkan pendidikan tinggi dengan pengalaman kerja secara bersamaan.

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"SEMESTA adalah evolusi program beasiswa SEVIMA. Ini bukan lagi sekadar program bantuan pendidikan, tetapi kolaborasi kuliah sekaligus bekerja antara SEVIMA dan para awardee dalam komitmen jangka panjang," kata Halim, Selasa (14/7).

Program tersebut terbuka bagi siswa kelas XII SMA/SMK/MA maupun lulusan SMA/sederajat dengan masa kelulusan maksimal dua tahun.

Menurut Halim, peserta yang dicari adalah talenta muda yang memiliki minat dan kemampuan di bidang teknologi, khususnya pemrograman dan software engineering.

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Seleksi diawali melalui pendaftaran daring di platform MauKuliah, kemudian dilanjutkan ujian berbasis komputer (Computer Based Test/CBT).

Peserta yang lolos akan mengikuti kompetisi hackathon di empat kota, yakni Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar pada September 2026.

SEVIMA membuka Beasiswa SEMESTA 8 bagi 10 talenta muda Indonesia. Penerima memperoleh kuliah S1 gratis di BINUS sekaligus bekerja bergaji UMR.
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TAGS   Beasiswa SEMESTA 8 Beasiswa SEVIMA kuliah gratis sambil kerja sevima binus university beasiswa S1 berita pendidikan

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