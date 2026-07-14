RS Premier Masuk Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026, Unggul di 4 Layanan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RS Premier Surabaya meraih pengakuan di tingkat internasional setelah masuk dalam daftar Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026 yang dirilis Newsweek bekerja sama dengan Statista.

Dalam pemeringkatan tersebut, RS Premier Surabaya memperoleh pengakuan pada empat layanan spesialis, yakni Neurosurgery (Bedah Saraf), Cardiac Surgery (Bedah Jantung), Neurology (Saraf), dan Oncology (Kanker).

Berdasarkan hasil pemeringkatan, layanan Neurosurgery menempati peringkat ke-65 di kawasan Asia Pasifik dan menjadi rumah sakit dengan peringkat tertinggi di Indonesia pada kategori tersebut.

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Sementara itu, layanan Cardiac Surgery berada di posisi ke-67 Asia Pasifik dan juga menempati peringkat pertama di Indonesia.

Untuk kategori Neurology, RS Premier Surabaya berada di posisi ke-88 Asia Pasifik sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia. Adapun layanan Oncology menempati peringkat ke-82 Asia Pasifik dan berada di posisi ketiga di Indonesia.

Chief Executive Officer RS Premier Surabaya dr Victoria Theresa Kusumo, M.Kes. mengatakan capaian tersebut menjadi apresiasi atas dedikasi tenaga medis maupun nonmedis dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas.

"Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional. Kami percaya kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan fasilitas, tetapi juga kompetensi tenaga kesehatan, budaya keselamatan pasien, serta kolaborasi seluruh tim dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien," ujar dokter yang akrab disapa dr Vicky itu.

Menurut dia, penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen RS Premier Surabaya untuk terus mengembangkan layanan unggulan, menghadirkan inovasi, serta memanfaatkan teknologi medis terkini agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas di dalam negeri.