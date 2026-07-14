Kebakaran Pasar Turen Hanguskan Kios Sembako dan Dua Kamar Mandi

jatim.jpnn.com, MALANG - Area pembuangan sampah di Pasar Turen, Kabupaten Malang kebakaran pada Senin (13/7) petang.

Kasi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan Tim Inafis bersama Sat Reskrim Polres Malang telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab kebakaran.

"Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas Inafis dan Sat Reskrim Polres Malang telah melakukan olah TKP untuk mengetahui sumber api dan memastikan penyebab pasti kebakaran," kata Budiono.

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Berdasarkan laporan kepolisian, kebakaran terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.00 WIB setelah petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman.

Budiono memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Laili Aliyah mengatakan kebakaran menghanguskan satu kios sembako yang berada di area pasar sayur di belakang bangunan utama Pasar Turen.

Menurut dia, titik kebakaran bukan berada di bangunan utama pasar, melainkan di area pembuangan sampah yang berada di kawasan pasar sayur.

Pihaknya masih melakukan pendataan untuk menghitung nilai kerugian akibat kebakaran tersebut.