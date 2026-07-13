Viral Pria Pamer Alat Kelamin di Sawahan Surabaya, Polisi Buru Pelaku

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengendara sepeda motor laki-laki memamerkan alat kelaminnya atau eksibisionis. Aksi itu viral setelah diunggah di media sosial.

Aksi tak senonoh berdurasi 37 detik itu, dilakukan di depan rumah warga. Dalam video disebutkan, bahwa lokasi kejadian itu berada di Kawasan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Senin (13/7).

Berdasarkan video yang beredar, kejadian itu bermula saat seorang perempuan, baru datang lalu memasukkan sepeda motor ke dalam rumahnya. Seusai memasukkan kendaraannya, tidak lama kemudian, seorang laki laki mengendarai sepeda motor, datang di depan rumah wanita itu.

Pelaku yang berpura pura tanya alamat, tiba tiba menunjukkan alat vitalnya. Tak lama pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.

Kejadian itu terekam jelas Kamera CCTV, dan disaksikan ribuan mata netizen, serta dipenuhi dengan kolom komentar.

Kapolsek Sawahan Kompol Muljono, membenarkan adanya aksi pemer alat kelamin itu. Saat ini, polisi tengah memburu pelaku.

“Pelaku masih dalam pengejaran anggota. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan,” ujar Muljono. (mcr23/jpnn)