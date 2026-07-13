Momen Haru di Gresik, Polisi Kawal Ibu Hamil yang Hendak Melahirkan ke Rumah Sakit

jatim.jpnn.com, GRESIK - Respons cepat ditunjukkan personel Satlantas Polres Gresik saat membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di tengah perjalanan menuju rumah sakit.

Dua anggota Satlantas Polres Gresik Aipda Bambang S dan Aipda Enrou Amalex mengawal sebuah mobil yang membawa ibu hamil hingga tiba dengan selamat di RSUD Ibnu Sina Gresik.

Peristiwa itu terjadi saat kedua personel melaksanakan patroli rutin di Jalan Dr. Wahidin, Gresik, Sabtu (11/7) malam. Saat berpatroli, sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang berada di depan kendaraan patroli tiba-tiba menepi. Pengemudi kemudian meminta bantuan kepada petugas.

Ketika dilakukan pengecekan, polisi mendapati seorang perempuan asal Sidoarjo sedang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di dalam mobil.

"Saat kami cek, kondisinya sudah sangat darurat dan membutuhkan penanganan medis secepatnya," kata Aipda Bambang, Senin (13/7).

Melihat kondisi tersebut, petugas langsung menyalakan sirene mobil patroli dan membuka jalur agar kendaraan dapat segera menuju rumah sakit. Sesampainya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ibnu Sina Gresik, kedua personel segera berkoordinasi dengan petugas rumah sakit untuk mempercepat proses penanganan medis.

Berkat koordinasi antara polisi, petugas keamanan, dan tenaga kesehatan, ibu bersama bayinya berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan dengan cepat. Setelah menjalani perawatan, kondisi ibu dan bayi dilaporkan dalam keadaan sehat.

Kasat Lantas Polres Gresik AKP Nur Arifin mengapresiasi kesigapan anggotanya dalam membantu masyarakat yang menghadapi situasi darurat.