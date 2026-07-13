Merek Lokal Beauty Talk Andalkan Formula Ringan untuk Perawatan Kulit Sehari-hari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan kulit terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan industri kecantikan nasional, termasuk hadirnya berbagai merek lokal dengan inovasi produk perawatan kulit.

Salah satunya Beauty Talk, merek perawatan tubuh yang menawarkan rangkaian produk untuk membantu menjaga kulit tetap cerah dan sehat.

PR Beauty Talk Dodi Pranata mengatakan seluruh produk Beauty Talk telah mengantongi sertifikat halal dan terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

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"Seluruh produk kami dipastikan aman karena telah bersertifikat halal dan terdaftar resmi di BPOM," kata Dodi dalam keterangan tertulis, Senin (13/7).

Menurut dia, Beauty Talk mengandalkan formulasi bahan aktif yang dirancang untuk membantu mencerahkan sekaligus menjaga kelembapan kulit.

"Pembeda kami ada pada formula bahan aktif yang membantu mencerahkan sekaligus melembapkan kulit," ujarnya.

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Selain itu, produk tersebut memiliki tekstur ringan sehingga mudah meresap ke kulit dan nyaman digunakan untuk perawatan harian.

"Keunggulan lainnya adalah sensasi nyaman tanpa efek lengket untuk rutinitas perawatan harian," ucap Dodi.