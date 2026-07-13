MPLS Unik SD di Surabaya, Ajak Murid Baru Keliling Sekolah berburu Harta Karun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hari Pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SDN Klampir Ngasem I berlangsung meriah, Senin (13/7). Para siswa-siswi diajak berkeliling sekolah untuk mengenalkan fasilitas dengan cara unik. Para siswa dibagi ke dalam empat kelompok besar untuk melakukan simulasi Tur Berburu Harta Karun.

Kepala Sekolah SDN Klampis Ngasem I Slamet Pujiono mengatakan lewat kegiatan yang seru ini diharapkan membuat siswa siswi tidak merasa takut atau kaget. Mengingat para siswa baru berada dalam fase transisi dari Taman Kanak-Kanak (TK) ke Sekolah Dasar (SD).

"Kami buatkan rute yang berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu mencari harta karun. Tujuannya agar mereka senang dan mengenal sarana sekolah tanpa terasa melelahkan," kata Slamet.

Selain bermain, siswa baru juga diajarkan kepedulian lingkungan sejak dini lewat aktivitas Operasi Semut. Kegiatan ini merupakan gerakan memungut sampah kecil di sekitar mereka lalu membuangnya ke tempat sampah dengan cara yang menyenangkan.

Terkait pelaksanaan MPLS, Slamet Pujiono berpesan kepada para orang tua murid untuk terus melakukan berkoordinasi dengan pihak sekolah, agar pendidikan yang diberikan kepada anak bisa berjalan dengan baik.

“Mendidik anak tidak bisa searah. Orang tua harus tahu program sekolah agar di rumah bisa memberikan dukungan dan motivasi yang selaras. Dengan begitu, potensi anak-anak bisa maksimal," katanya.

Selain di SDN Klampis Ngasem I, kegiatan MPLS di SMPN 19 Surabaya juga tidak kalah menyenangkan dan ceria.

Kepala Sekolah SMPN 19 Surabaya Sri Widowati mengungkapkan MPLS tahun ini benar-benar dirancang untuk membuat siswa baru merasa senang dan nyaman. Berbagai kegiatan edukatif telah disiapkan, mulai dari senam ceria hingga materi yang merangsang siswa berpikir kritis dan kreatif.