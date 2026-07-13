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3 SD di Tulungagung Nihil Pendaftar pada SPMB 2026, Guru Sampai Datangi Rumah Calon Siswa

Senin, 13 Juli 2026 – 15:03 WIB
3 SD di Tulungagung Nihil Pendaftar pada SPMB 2026, Guru Sampai Datangi Rumah Calon Siswa - JPNN.com Jatim
Guru memandu siswa melakukan perkenalan diri di depan ruang kelas melalui permainan saling melempar bola untuk menentukan giliran dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada hari pertama masuk sekolah di SDN 2 Plandaan, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/7/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 menyisakan persoalan di Kabupaten Tulungagung. Sejumlah sekolah dasar (SD) mengalami krisis peserta didik, bahkan ada yang belum mendapatkan satu pun murid baru.

Data sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung mencatat, dari 634 SD yang mengikuti SPMB 2026, terdapat tiga sekolah yang hingga kini masih nihil pendaftar.

Ketiga sekolah tersebut yakni SD Swasta Dlodo di Kecamatan Kalidawir, SDN 4 Besuki, dan SDN 5 Bungur di Kecamatan Karangrejo.

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Selain itu, beberapa sekolah hanya memperoleh satu hingga dua murid baru. SDN Sembon hanya mendapat satu siswa, sedangkan SDN 2 Plandaan di Kecamatan Kedungwaru dan SDN Pucung masing-masing memperoleh dua siswa baru.

Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Rifka Zuyun Umadah mengatakan data tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui setelah proses rekapitulasi selesai.

"Itu masih data sementara, hasil rekapitulasi sekolah yang minim pendaftar kemungkinan selesai pada Selasa (14/7)," ujar Zuyun, Senin (13/7).

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Salah satu sekolah yang mengalami kondisi tersebut adalah SDN 2 Plandaan. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah tersebut hanya menerima dua siswa baru dari empat calon peserta didik yang sebelumnya telah didata.

Kepala SDN 2 Plandaan Siti Komariah mengungkapkan pihak sekolah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat.

Tiga SD di Tulungagung belum mendapat murid baru pada SPMB 2026, bahkan ada sekolah yang hanya memiliki 16 siswa dari kelas I hingga VI.
Sumber Antara
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TAGS   spmb 2026 krisis murid dinas pendidikan tulungagung sdn 2 plandaan penerimaan murid baru sd nihil pendaftar berita pendidikan

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