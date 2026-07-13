3 SD di Tulungagung Nihil Pendaftar pada SPMB 2026, Guru Sampai Datangi Rumah Calon Siswa

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 menyisakan persoalan di Kabupaten Tulungagung. Sejumlah sekolah dasar (SD) mengalami krisis peserta didik, bahkan ada yang belum mendapatkan satu pun murid baru.

Data sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung mencatat, dari 634 SD yang mengikuti SPMB 2026, terdapat tiga sekolah yang hingga kini masih nihil pendaftar.

Ketiga sekolah tersebut yakni SD Swasta Dlodo di Kecamatan Kalidawir, SDN 4 Besuki, dan SDN 5 Bungur di Kecamatan Karangrejo.

Selain itu, beberapa sekolah hanya memperoleh satu hingga dua murid baru. SDN Sembon hanya mendapat satu siswa, sedangkan SDN 2 Plandaan di Kecamatan Kedungwaru dan SDN Pucung masing-masing memperoleh dua siswa baru.

Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Rifka Zuyun Umadah mengatakan data tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui setelah proses rekapitulasi selesai.

"Itu masih data sementara, hasil rekapitulasi sekolah yang minim pendaftar kemungkinan selesai pada Selasa (14/7)," ujar Zuyun, Senin (13/7).

Salah satu sekolah yang mengalami kondisi tersebut adalah SDN 2 Plandaan. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah tersebut hanya menerima dua siswa baru dari empat calon peserta didik yang sebelumnya telah didata.

Kepala SDN 2 Plandaan Siti Komariah mengungkapkan pihak sekolah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat.