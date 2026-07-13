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Kecelakaan Maut di Klampis Surabaya, Pemotor Tewas Tertabrak Mobil

Senin, 13 Juli 2026 – 14:09 WIB
Kecelakaan Maut di Klampis Surabaya, Pemotor Tewas Tertabrak Mobil - JPNN.com Jatim
Satu orang tewas dan satu lainnya luka berat dalam kecelakaan yang melibatkan Honda CR-V, Honda Beat, dan Yamaha Vega di Klampis Surabaya, Senin (13/7). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil Honda CR-V serta dua sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Vega terjadi di Jalan Klampis Jaya, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Senin (13/7) pagi.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kecelakaan diterima petugas pada pukul 08.08 WIB. Tim langsung bergerak ke lokasi dan tiba sekitar pukul 08.13 WIB.

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"Petugas tiba di lokasi korban sudah berada di bahu jalan," kata Linda.

Korban meninggal dunia diketahui berinisial MB (68), warga Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU dr Soetomo Surabaya menggunakan ambulans PMI.

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Sementara itu, pengendara Honda Beat berinisial A (31) warga Desa Paoran, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami luka serius. Meski demikian, korban masih dalam kondisi sadar saat dievakuasi.

Korban selanjutnya dilarikan ke RS Haji Surabaya menggunakan ambulans TGC Timur dengan pendampingan rekan kerjanya.

Kecelakaan maut di Jalan Klampis Jaya, Surabaya menewaskan pengendara Yamaha Vega. Polisi menduga mobil Honda CR-V berpindah lajur secara mendadak.
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TAGS   kecelakaan lalu lintas kecelakaan surabaya kecelakaan maut pemotor tewas pemotor tertabrak mobil BPBD Surabaya

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