Kecelakaan Maut di Klampis Surabaya, Pemotor Tewas Tertabrak Mobil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil Honda CR-V serta dua sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Vega terjadi di Jalan Klampis Jaya, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Senin (13/7) pagi.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kecelakaan diterima petugas pada pukul 08.08 WIB. Tim langsung bergerak ke lokasi dan tiba sekitar pukul 08.13 WIB.

"Petugas tiba di lokasi korban sudah berada di bahu jalan," kata Linda.

Korban meninggal dunia diketahui berinisial MB (68), warga Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU dr Soetomo Surabaya menggunakan ambulans PMI.

Sementara itu, pengendara Honda Beat berinisial A (31) warga Desa Paoran, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mengalami luka serius. Meski demikian, korban masih dalam kondisi sadar saat dievakuasi.

Korban selanjutnya dilarikan ke RS Haji Surabaya menggunakan ambulans TGC Timur dengan pendampingan rekan kerjanya.