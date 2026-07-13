Kebakaran Pasar Agrobis Babat Lamongan Diduga Dipicu Korsleting Listik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan mengalami kebakatan hebat, Minggu (12/7) sekitar pukul 20.30 WIB. Kebakaran itu menghanguskan 10 stan.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari salah satu lapak yang menjual plastik dan styrofoam.

Api kemudian dengan cepat merambat ke stand di sekitarnya karena material yang mudah terbakar.

"Sebanyak sebelas unit armada pemadam kebakaran dari berbagai daerah, ditambah armada suplai air BPBD, dikerahkan untuk memadamkan kobaran api," kata Hamzaid, Senin (13/7).

Setelah berjibaku selama enam jam, api berhasil dipadamkan pukul 02.30 WIB, Senin (13/7). Proses penanganan masih berlanjut dengan kegiatan pendinginan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru karena masih terlihat kepulan asap dari sisa material yang terbakar.

Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

"Kerugian materiil sementara ditaksir mencapai sekitar Rp1 miliar." ungkapnya.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Sat Reskrim polres Lamongan dan akan dilakukan Olah TKP bersama Tim dari Bid Labfor Polda Jatim.