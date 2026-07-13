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Kebakaran Hanguskan 7 Stan Pasar Agrobis Babat Lamongan, Kerugian Ditaksir Rp1 Miliar

Senin, 13 Juli 2026 – 10:35 WIB
Kebakaran Hanguskan 7 Stan Pasar Agrobis Babat Lamongan, Kerugian Ditaksir Rp1 Miliar - JPNN.com Jatim
Petugas pemadam kebakaran melakukan pembasahan usai kebakaran yang menghanguskan sedikitnya tujuh stan di Pasar Agrobis Babat, Lamongan, Jawa Timur, Senin (13/7/2026). Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, sedangkan kerugian material ditaksir Rp 1 miliar. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kebakaran hebat melanda Pasar Agrobis Babat di Kabupaten Lamongan, Minggu (12/7) malam. Sebanyak tujuh stan milik pedagang aneka plastik dan styrofoam ludes terbakar, sementara enam stan lainnya terdampak kobaran api.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan Rayin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp1 miliar.

"Proses pemadaman selesai pada pukul 04.30 WIB dan saat ini dalam proses pembasahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp1 miliar," kata Rayin, Senin (13/7).

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Objek yang terbakar merupakan tujuh stan berukuran masing-masing 3 x 4 meter milik pedagang bernama Chaerul Fitrianto. Stan tersebut menjual aneka plastik dan styrofoam yang mudah terbakar sehingga api cepat membesar.

Menurut Rayin, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 20.39 WIB setelah api diketahui muncul sekitar pukul 20.30 WIB. Tim pemadam tiba di lokasi enam menit kemudian, yakni pukul 20.45 WIB.

Api pertama kali terlihat dari stan nomor BA-01 sebelum merambat ke bagian depan toko dan bangunan di sekitarnya.

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"Untuk penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan aparat yang berwenang," ujarnya.

Untuk menjinakkan api, Damkar Lamongan mengerahkan delapan unit mobil pemadam kebakaran dan lima kendaraan penyuplai air dengan melibatkan 68 personel gabungan.

Api melalap tujuh stan Pasar Agrobis Babat Lamongan pada Minggu malam. Damkar berjibaku hingga subuh untuk memadamkan kobaran api.
Sumber Antara
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TAGS   kebakaran lamongan pasar agrobis babat terbakar kebakaran pasar malam penyebab kebakaran stan plastik terbakar kebakaran babat

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