Cuaca Malang Hari ini, Diramalkan Cerah Hingga Berangin dari Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (13/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya Pagelaran berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-31 derajat celsius.