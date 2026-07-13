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Siloam Surabaya Operasi Katarak Gratis untuk 86 Pasien, Bantu Tekan Angka Kebutaan

Senin, 13 Juli 2026 – 09:44 WIB
Siloam Surabaya Operasi Katarak Gratis untuk 86 Pasien, Bantu Tekan Angka Kebutaan - JPNN.com Jatim
Kolaborasi Siloam Hospitals Surabaya, PUKAT dan Rotary Club menghadirkan operasi katarak gratis bagi puluhan pasien guna meningkatkan akses layanan kesehatan mata. Foto: Dok. SIloam Hospitals Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siloam Hospitals Surabaya menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi puluhan masyarakat sebagai upaya membantu menekan angka kebutaan akibat katarak di Indonesia.

Program bertajuk Bakti Sosial Katarak (Basoka) itu merupakan hasil kolaborasi Siloam Hospitals Surabaya bersama Profesional dan Usahawan Katolik (PUKAT) serta Rotary Club yang melibatkan Rotary Club of Surabaja-Darmo District 3420 Indonesia, Rotary Club of Gangneung Yeongdong District 3730 South Korea, District 3501 Taiwan, dan The Rotary Foundation.

Kegiatan operasi berlangsung pada 11-12 Juli 2026 di Siloam Hospitals Surabaya setelah sebelumnya dilakukan skrining kesehatan mata pada 27 Juni 2026.

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Sebanyak 273 warga mengikuti pemeriksaan mata yang dilakukan dokter spesialis mata dan tim medis Siloam Hospitals Surabaya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 86 pasien dinyatakan memenuhi indikasi medis dan berhak menjalani operasi katarak secara gratis.

Seluruh pasien mendapatkan layanan komprehensif, mulai dari skrining, pemeriksaan penunjang, tindakan operasi hingga pemantauan pascaoperasi sesuai standar pelayanan medis.

Direktur Siloam Hospitals Surabaya dr Maria Magdalena Padmidewi, Sp.PK, mengatakan kolaborasi lintas organisasi menjadi langkah penting untuk memperluas akses layanan kesehatan mata yang berkualitas.

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"Kesehatan mata memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas hidup seseorang. Melalui kolaborasi bersama PUKAT dan Rotary Club, kami ingin menghadirkan akses layanan operasi katarak yang aman, berkualitas, dan dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan," ujar Maria, Minggu (12/7).

Menurut dia, program tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus memberi harapan baru bagi pasien agar dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif.

Siloam Hospitals Surabaya menggelar operasi katarak gratis bagi 86 pasien setelah melakukan skrining terhadap 273 warga bersama PUKAT dan Rotary Club.
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TAGS   Siloam Hospitals Surabaya operasi katarak gratis skrining katarak bakti sosial katarak rotary club PUKAT

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