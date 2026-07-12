POPSI Dukung Kortastipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi, Apresiasi Komitmen Prabowo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Mansuetus juga menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara.

Menurut dia, komitmen pemerintah menindak praktik korupsi secara tegas menjadi sinyal bahwa penegakan hukum harus berjalan adil dan tidak membedakan status maupun jabatan pelaku.

"Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang terus menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan tidak pandang bulu," kata Mansuetus, Minggu (12/7).

Dia menilai pengungkapan perkara dugaan korupsi berskala besar, termasuk yang diduga melibatkan pihak-pihak berpengaruh, merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Menurut Mansuetus, setiap dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat harus diproses secara transparan, profesional, dan tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada siapa pun yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," tuturnya.

Dia berharap aparat penegak hukum tetap bekerja secara independen dan profesional dalam menangani setiap perkara korupsi sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (mcr12/jpnn)