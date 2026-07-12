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39 Ribu Pelanggan Gunakan KA di Daop 8 Saat Hari Terakhir Libur Sekolah

Minggu, 12 Juli 2026 – 19:07 WIB
39 Ribu Pelanggan Gunakan KA di Daop 8 Saat Hari Terakhir Libur Sekolah - JPNN.com Jatim
KAI Daop 8 Surabaya mencatat melayani 39.320 pelanggan pada hari terakhir libur sekolah, Minggu (12/7). Jumlah tersebut terdiri dari 18.300 penumpang berangkat dan 21.020 penumpang datang. Foto: Humas KAI Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat melayani 39.320 pelanggan pada hari terakhir libur sekolah, Minggu (12/7). Jumlah tersebut terdiri dari 18.300 penumpang berangkat dan 21.020 penumpang datang.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan terjadi peningkatan volumen sekitar 21 persen pada masa libur sekolah dibandingkan masa libur lainnya.

"Pada hari terakhir libur sekolah ini, sebanyak 39.320 pelanggan kami layani dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api," ujar Mahendro, Minggu (12/7).

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Secara kumulatif selama periode libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani sebanyak 984.422 pelanggan berangkat maupun datang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya.

Jumlah tersebut terdiri dari 492.660 pelanggan berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya dan 491.762 pelanggan tiba di stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya.

Terdapat tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi hari ini di wilayah KAI Daop 8 Surabaya, diantaranya adalah :

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1. Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 11.697 penumpang, dengan rincian 6.054 naik dan 5.643 turun.

2. Stasiun Gubeng sebanyak 11.132 penumpang, dengan rincian 4.576 naik dan 6.556 turun.

KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah pelanggan mencapai 21 persen saat libur sekolah dibandingkan libur lainnya, hari terakhir layani 39 ribu pelanggan
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TAGS   KAI Daop 8 Surabaya pelanggan KAI Daop 8 Surabaya jumlah pelanggan KAI Daop 8 hari terakhir libur sekolah

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