Pemkot Surabaya Siapkan 2.700 Stan Gratis untuk Tampung Pedagang Pasar Tumpah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sekitar 2.700 stan kosong di pasar milik PT Pasar Surya Perseroda untuk menampung pedagang pasar tumpah maupun pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penataan.

Stan tersebut disediakan tanpa biaya sewa agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan kebijakan tersebut merupakan solusi yang disiapkan pemerintah agar penataan tidak hanya berakhir pada penertiban, tetapi juga memberikan tempat usaha yang layak bagi pedagang.

“Setelah ditertibkan, mereka akan ditempatkan atau difasilitasi pemerintah kota untuk menempati stan kosong yang disediakan Pasar Surya, dan ini kami fasilitasi tidak berbayar,” kata Vykka, Minggu (12/7).

Selain stan di pasar, Pemkot Surabaya juga menyiapkan sekitar 570 stan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang dapat dimanfaatkan oleh PKL maupun pedagang pasar tumpah.

Menurut Vykka, berdasarkan data BPSDA terdapat sekitar 2.200 pedagang pasar tumpah ber-KTP Surabaya dan sekitar 500 pedagang ber-KTP luar Surabaya. Jumlah stan yang tersedia dinilai masih mencukupi untuk menampung para pedagang tersebut.

“Yang disediakan di sini untuk stan-nya masih memenuhi. Jadi untuk Pasar Surya sendiri ada sekitar 2.700 stan pasar kosongnya di Kota Surabaya,” ujarnya.

Vykka memastikan pedagang tidak dipungut biaya untuk mendapatkan stan. Karena itu, ia meminta pedagang segera melapor apabila menemukan oknum yang meminta bayaran.