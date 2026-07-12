Bulog Jatim Serap Gabah Petani 100 Persen, Lampaui Target 884 Ton

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur mencatat penyerapan gabah petani telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Hingga Sabtu (11/7), realisasi penyerapan mencapai 884.559 ton setara beras.

Capaian tersebut melampaui target yang dibebankan kepada Bulog Jatim sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa TimurLanggeng Wisnu A mengatakan realisasi penyerapan gabah tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil persiapan yang dilakukan sejak awal tahun. BULOG Jatim memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari dinas terkait, Tim Jemput Pangan BULOG, penyediaan anggaran pembelian Gabah Kering Panen (GKP), hingga sinergi dengan TNI, Polri, penyuluh pertanian, serta mitra maklon untuk mengolah GKP petani.

“Capaian luar biasa ini tidak lepas dari dukungan penuh para stakeholder dan Tim Jemput Gabah Perum Bulog yang bekerja tanpa lelah demi mengamankan hasil panen petani,” kata Langgeng, Minggu (12/7).

Meski target penyerapan gabah telah terpenuhi, Langgeng menegaskan Bulog Jatim tetap akan melanjutkan pembelian gabah dari petani.

“Walaupun sudah melampaui target, kami tetap akan menyerap gabah petani. Ini adalah bentuk komitmen dan kehadiran negara melalui Bulog untuk menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok dan tetap berada pada level yang menguntungkan mereka,” ujarnya.

Selain menyerap gabah dan beras, Bulog Jatim juga terus mengoptimalkan penyerapan Jagung Pipil Kering (JPK).