LDII Tegaskan Tolak Normalisasi LGBTQ, Soroti Pentingnya Ketahanan Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menegaskan sikap menolak normalisasi perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer/questioning (LGBTQ).

Organisasi tersebut menilai perilaku LGBTQ bertentangan dengan ajaran Islam, nilai-nilai Pancasila, serta konsep ketahanan keluarga yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda sehingga penguatan pendidikan agama dan akhlak harus menjadi prioritas.

"Karena itu, berbagai fenomena yang kami nilai berpotensi menggerus nilai-nilai moral harus disikapi melalui pendidikan agama, penguatan akhlak, dan pendampingan keluarga," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/7).

Menurut Dody, LDII menolak normalisasi perilaku LGBTQ berdasarkan pemahaman organisasi tersebut terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam.

Meski demikian, dia menegaskan pendekatan terhadap individu harus mengedepankan pembinaan dan edukasi.

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"Kami menolak segala bentuk normalisasi perilaku LGBTQ. Namun penyikapannya harus mengedepankan dakwah, pembinaan, edukasi, dan upaya mengembalikan seseorang kepada nilai-nilai agama, bukan kebencian terhadap individu," katanya.

Dody menilai penguatan ketahanan keluarga memerlukan kolaborasi antara orang tua, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah.