2.500 Runner Padati PKB Run Fest Surabaya, Gus Halim Kampanyekan Gaya Hidup Sehat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 2.500 peserta memadati kawasan Parkir Timur Plaza Surabaya untuk mengikuti PKB Run Fest 2026, Minggu (12/7). Kegiatan lari santai sejauh 5 kilometer itu diberangkatkan pukul 05.45 WIB dan berlangsung meriah.

Rute yang dilalui peserta dimulai dari Jalan Pemuda, kemudian melintasi Jalan Panglima Sudirman, berputar di kawasan Patung Karapan Sapi, dilanjutkan ke Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Ketabang Kali, Jalan Gubeng Pojok, sebelum kembali finis di kawasan Parkir Timur Plaza Surabaya.

Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, mengatakan PKB Run Fest digelar sebagai bentuk komitmen partainya dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat. Menurutnya, tren hidup sehat kini semakin diminati, terutama di kalangan generasi muda.

“Kita ingin menjadi bagian dari Indonesia sehat, apalagi hari ini kalangan muda kita, anak-anak muda milenial dan Gen Z, sangat konsen terhadap kesehatan. Gaya hidup mereka sekarang berubah, mereka sering membicarakan tentang gaya hidup sehat,” ujar Gus Halim.

Melihat antusiasme tersebut, PKB ingin turut berperan membangun budaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga yang bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat.

“PKB sebagai partai yang memang mempunyai komitmen yang sama di bidang kesehatan, tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita. Tahun 2026 ini event pertama PKB Run Festival kita gelar dan ini menjadi event tahunan setiap bulan Juli,” katanya.

Gus Halim juga mengundang komunitas pelari dari berbagai daerah untuk kembali berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun depan yang dijanjikan lebih meriah.

“Saya mengajak seluruh runner di Jawa Timur, khususnya Indonesia pada umumnya, tahun 2027 kita akan gelar lagi dengan yang lebih meriah dengan rangkaian kegiatan yang lebih produktif,” ucapnya.