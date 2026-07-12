Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan, Malamnya Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (12/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan kembali cerah dan cerah berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.