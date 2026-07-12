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Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan, Malamnya Berangin

Minggu, 12 Juli 2026 – 10:45 WIB
Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan, Malamnya Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (12/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan. 

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Sorenya cuaca di seluruh kawasan kembali cerah dan cerah berawan. 

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

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Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan. 

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

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