Cuaca Surabaya Hari Ini, Diramalkan Cerah & Cerah Berawan Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (12/7).

Paginya cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan kembali cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-15 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.