Cuaca Jawa Timur 12 Juli 2026, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (12/7).

Paginya Kota Batu, Mojokerto, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek berawan. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Ngawi, Pacitan, dan Sampang berawan. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Bangkalan dan Ngawi berawan. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)