Banyak Orang Tua Salah Kaprah soal Eksim pada Anak, Dokter Ungkap Faktanya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dermatitis atopik atau eksim masih menjadi salah satu penyakit kulit kronis yang banyak dialami anak. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kulit kering, kemerahan, dan gatal, tetapi juga dapat mengganggu kualitas tidur serta aktivitas anak dan keluarganya.

Berdasarkan data American Academy of Dermatology, sekitar satu dari lima anak mengalami dermatitis atopik. Risiko penyakit ini lebih tinggi pada anak yang memiliki riwayat alergi, asma, atau eksim dalam keluarga.

Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dr FX Clinton, Sp.DVE menjelaskan masih banyak orang tua yang menganggap dermatitis atopik hanya berupa kulit kering biasa.

“Pada kondisi ini terjadi gangguan skin barrier dan inflamasi yang membuat kulit terasa sangat tidak nyaman, terutama bagi anak yang belum bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan,” ujar dr Clinton di Surabaya, Sabtu (11/7).

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyakit tersebut, Mustela menggelar kegiatan edukasi bertajuk Together for Atopic Skin di Surabaya.

Brand Manager Mustela Indira Natalia mengatakan kampanye tersebut bertujuan membantu orang tua mengenali gejala dermatitis atopik sejak dini sekaligus memahami pentingnya menjaga kesehatan lapisan pelindung kulit (skin barrier).

“Merawat kulit atopik bukan hanya tentang meredakan gejala, tetapi juga mendampingi keluarga agar dapat menjalani proses perawatan dengan lebih nyaman,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir dokter spesialis anak dr Fihzan Ginting, M.Ked(Ped), Sp.A yang menjelaskan bahwa dermatitis atopik yang tidak ditangani secara tepat dapat memengaruhi kualitas tidur, suasana hati anak, hingga hubungan anak dengan orang tua.