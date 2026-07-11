Hadir di Surabaya, D'Velvet Aesthetic Clinic Usung Teknologi Kecantikan Terbaik Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - D'Velvet Aesthetic Clinic membuka cabang barunya di Surabaya Barat dengan mengusung konsep layanan kecantikan berbasis teknologi premium dan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu.

Co-Founder dan Owner D'Velvet Aesthetic Clinic dr Jessie Prihartanti mengatakan pihaknya tidak sembarangan dalam memilih teknologi maupun produk yang digunakan di klinik. Sebelum menghadirkan suatu alat atau produk, tim D'Velvet melakukan riset mendalam hingga ke luar negeri, termasuk mengikuti seminar, simposium hingga kongres internasional.

"Kami mempelajari terlebih dahulu teknologi yang ada di dunia, kemudian memilih mana yang paling baik, berkualitas, sudah mendapat persetujuan, memiliki jurnal dan literatur yang lengkap, serta terbukti aman bagi pasien," ujar dr Jessie saat grand opening D'Velvet Aesthetic Clinic di Surabaya Barat, Sabtu (11/7).

Baca Juga: RS Ubaya Siapkan Layanan Jantung dan Kembangkan Sport Clinic

Menurutnya, meski terdapat berbagai mesin dan produk dengan fungsi yang serupa, D'Velvet hanya memilih teknologi yang terbukti memberikan hasil optimal dan aman dalam jangka panjang.

Hal serupa juga diterapkan dalam pemilihan produk injeksi, seperti filler dan skin booster. Pihaknya melakukan pengecekan terhadap kandungan produk, rekam jejak penggunaannya di kalangan praktisi medis, hingga menelaah hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang mendukung klaim produk tersebut.

"Kami memastikan ingredients yang digunakan sesuai dengan yang diklaim dan benar-benar memberikan hasil terbaik berdasarkan bukti ilmiah," katanya.

Baca Juga: Clariskin Clinic Surabaya Tawarkan Facial Harmony untuk Membentuk Wajah Natural

Selain mengedepankan teknologi, D'Velvet juga menerapkan pendekatan personal dalam setiap layanan. Setiap pasien akan menjalani konsultasi dan asesmen sebelum mendapatkan rekomendasi perawatan.

"Kami tidak berniat mengubah seseorang menjadi orang lain. Kami ingin meng-enhance keunikan dan kecantikan alami yang dimiliki setiap individu. Karena setiap orang memiliki kondisi kulit, karakter, dan kebutuhan yang berbeda," ungkap dr Jessie.