Masuk Sekolah, Siswa Baru di Surabaya Dapat Bekal Antinarkoba dan Aman Bermedia Sosial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengedukasi edukasi tentang bahaya narkotika pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 yang dimulai pada 13 Juli 2026.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan selain itu, pada MPLS anak-anak juga akan dibekali edukasi penggunaan gawai secara bijak, serta kewaspadaan terhadap berbagai ancaman di ruang digital.

"Materi tersebut penting mengingat anak-anak saat ini tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital. Karena itu, sekolah juga akan membekali siswa dengan pengetahuan mengenai cara mengenali konten berbahaya, ajakan negatif di media sosial, hingga modus penipuan digital,” kata Febrina, Sabtu (11/7).

Febrina memastikan bahwa kegiatan MPLS tahun 2026/2027 dipastikan berorientasi pada kenyamanan dan keamanan peserta didik baru, tanpa praktik perpeloncoan.

"MPLS harus menjadi ruang belajar yang menyenangkan, bukan seperti praktik perploncoan di masa lalu. Tidak ada lagi kegiatan yang membebani siswa. Kami ingin anak-anak mengenal sekolah sebagai rumah kedua yang harus mereka pahami dan cintai," kata Febri.

Selain mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS juga akan menjadi ruang penguatan karakter peserta didik melalui pendidikan agama dan berbagai edukasi tentang tantangan di era digital.

“Kami menggandeng aparat kepolisian, kepolisian siber, serta sejumlah instansi terkait untuk memberikan pembekalan mengenai ancaman kejahatan digital. Materi tersebut diberikan dalam bentuk edukasi,” sebutnya.

Di samping itu, rangkaian MPLS tahun ini juga akan diisi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hasil kolaborasi Dispendik bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.