Bikin Geger, Anak Sapi Bermata Tiga dan Berkepala Dua Lahir di Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kelahiran seekor anak sapi atau pedet dengan kelainan fisik menggegerkan warga Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

Pedet keturunan Limosin itu lahir dengan dua kepala, tiga mata, dua mulut, dan dua hidung sehingga menjadi tontonan warga.

Anak sapi yang diberi nama Brilian tersebut lahir pada Senin (6/7). Meski mengalami kelainan bawaan, pedet itu sempat hidup setelah dilahirkan dan menarik perhatian masyarakat yang penasaran melihat kondisinya secara langsung.

Pemilik sapi, Parmin (57) mengaku tidak menemukan tanda-tanda yang tidak biasa selama induk sapi mengandung. Menurutnya, proses kebuntingan berlangsung normal karena menggunakan inseminasi buatan.

“Selama bunting semuanya normal. Saya juga tidak punya firasat apa-apa. Cuma sebelum lahir sempat ada biawak sebesar betis orang dewasa masuk ke kandang,” ujar Parmin, Sabtu (11/10).

Parmin mengatakan, selama lebih dari lima dekade menjadi peternak sapi, baru kali ini menyaksikan kelahiran pedet dengan kondisi seperti itu.

“Selama saya beternak lebih dari 50 tahun, baru kali ini ada sapi lahir seperti ini. Sangat kaget,” katanya.

Secara fisik, Brilian memiliki dua kepala yang masing-masing dilengkapi mulut dan hidung.