RS KORPRI Pura Raharja Gandeng Rumah Sakit Korsel Kembangkan AI di Layanan Kesehatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah Sakit KORPRI Pura Raharja Surabaya memperluas kerja sama internasional dengan menggandeng Catholic Kwandong University (CKU) International St. Mary’s Hospital, Korea Selatan, untuk mengembangkan layanan kesehatan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di RS KORPRI Pura Raharja, Surabaya, Jumat (10/7).

Kolaborasi itu menjadi bagian dari pengembangan layanan diagnostik dan transformasi digital rumah sakit melalui pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis AI.

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Program tersebut didukung Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) bersama dua perusahaan teknologi, Waycen dan Meninblox.

Direktur RS KORPRI Pura Raharja dr Makhyan Jibril Al Farabi mengatakan pengembangan layanan kesehatan digital juga diperkuat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Jawa Timur.

RS KORPRI Pura Raharja menggandeng Cardiovascular Research and Innovation Center (CRIC) Universitas Airlangga untuk pengembangan inovasi layanan jantung serta Pusat Studi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Digital (KATD) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam pengembangan sistem diagnostik berbasis AI.

Sementara itu, President sekaligus CEO CKU International St. Mary’s Hospital Noel Dong-Hyun Go menyebut RS KORPRI Pura Raharja menjadi mitra kedua institusinya di Indonesia setelah kerja sama dengan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah, Bali.

Menurut Noel, kerja sama tersebut mencakup penguatan layanan medis, penelitian, telemedicine, hingga program fellowship bagi tenaga kesehatan.