Material Lumpur Meluap di Porong, BPBD Sidoarjo Ungkap Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul Lumpur Sidoarjo di Kecamatan Porong dalam kondisi aman. Kepastian itu disampaikan setelah beredar informasi di media sosial mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur pada Jumat (10/7).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo Sabinno Mariano mengatakan, material lumpur yang terlihat meluap bukan disebabkan kebocoran tanggul, melainkan dampak kegiatan pengerukan menggunakan alat berat.

"Kondisi sebenarnya adalah material lumpur yang terlihat meluap merupakan hasil kegiatan pengerukan menggunakan ekskavator. Sekaligus dilakukan penambahan tinggi tanggul pengaman," kata Sabinno, Jumat.

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Informasi yang beredar menyebut terjadi luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Porong, tepatnya di sisi selatan dekat bekas ruas Jalan Tol Porong yang terputus.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD menerima informasi sekitar pukul 13.32 WIB dan langsung mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan sekitar pukul 14.30 WIB.

Selain melakukan pengecekan langsung, BPBD juga berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) guna memastikan kondisi tanggul.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan adanya kebocoran maupun kerusakan konstruksi tanggul.

Menurut Sabinno, material lumpur yang tampak keluar merupakan bagian dari aktivitas pengerukan dan pemeliharaan tanggul menggunakan ekskavator.