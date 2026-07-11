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Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Hingga Malam Cerah-Berawan dan Berangin

Sabtu, 11 Juli 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Hingga Malam Cerah-Berawan dan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (11/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.

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Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 3-16 kilometer per jam.

Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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