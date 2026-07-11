Cuaca Surabaya Hari ini, Seluruh Kawasan Cerah Selama Seharian
Sabtu, 11 Juli 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (11/7).
Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan curah
Sorenya cuaca di seluruh kawasan masih cerah
Malamnya cerah di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-13 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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