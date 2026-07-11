Cuaca Jawa Timur 11 Juli 2026, Pagi Sampai Malam Cerah hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (11/7).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan

Siangnya cerah di seluruh wilayah.

Sorenya masih cerah di seluruh wilayah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)