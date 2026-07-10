LG Sematkan AI di Semua Produk Elektronik, Bikin Aktivitas Lebih Praktis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT LG Electronics Indonesia (LG) menyematkam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di seluruh lini produk elektroniknya, mulai dari TV, AC, kulkas, mesin cuci hingga perangkat pembersih udara. Integrasi AI ini dirancang untuk menciptakan ekosistem rumah pintar yang saling terhubung dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih praktis bagi konsumen.

Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, langkah ini dinilai sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat elektronik pintar yang mampu menyederhanakan aktivitas sehari-hari.

"Penantian publik Surabaya yang berniat membangun ekosistem rumah pintar berbasis AI bakal segera berakhir. Kami telah menghadirkan koleksi lengkap produk terbaru dengan integrasi AI yang lebih mendalam dan saling terhubung," ujar President of LG Electronics Indonesia Ha Sang-chul, Jumat (10/7).

Baca Juga: LG Perkuat Pasar Jawa Timur Lewat Information Display Roadshow di Surabaya

Tak sekadar berbasis AI, dia menyebut kecanggihan produk elektronik LG juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman terkoneksi dengan interaksi lebih personal dan memberikan kehidupan lebih ringkas bagi pemiliknya. Hal ini kata dia, dimungkinkan dengan dukungan ekosistem rumah pintar LG ThinQ yang diperbarui.

Ha Sang-chul menambahkan pembaruan LG ThinQ yang menjadi pondasi utama koleksi terbaru LG dalam menghadirkan ekosistem rumah pintar yang lebih personal dilakukan untuk mendukung konektivitas antarperangkat yang lebih mulus dan intuitif.

Melalui LG ThinQ, TV pintar LG dapat berkoordinasi dengan AC untuk menyesuaikan suhu ruangan saat film dimulai. Di sisi lain, mesin cuci dirancang dapat memberi notifikasi langsung ke perangkat seluler dan perangkat pemurni udara akan secara otomatis menyesuaikan daya hisap berdasarkan data kualitas udara secara real time.

"Keseluruhannya terkelola dalam satu genggaman. Dengan keterhubungan antarperangkat yang lebih baik, lebih personal dan lebih ringkas," kata Ha Sang-chul.

Sementara itu, Branch Manager Surabaya LG Electronics Indonesia Iwan Sutanto menyampaikan tren penggunaan AI kini telah merambah hampir seluruh kategori produk LG. Menurutnya, AI bukan lagi sekadar fitur tambahan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik dalam satu ekosistem.