Tokoh Nelayan Dukung Langkah Kortastipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Abdul Rahman atau Atan menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam menangani berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.

Menurut Atan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas tanpa membedakan status maupun jabatan pihak yang diduga terlibat.

"Kami selaku pengurus nelayan mendukung sepenuhnya tindakan Polri untuk memberantas korupsi. Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu," ujar Atan, Jumat (10/7).

Dia menilai penegakan hukum yang profesional dan transparan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan yang membutuhkan kebijakan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Atan berharap proses penyelidikan yang sedang dilakukan penyidik dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, mengedepankan profesionalisme, serta mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah.