Kabar Duka, Pentolan Bonek Andie Peci Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Andie Peci, pentolan Bonek Mania, Suporter Persebaya Surabaya dikabarkan tutup usia karena sakit, Jumat (10/7). Kabar ini dibenarkan oleh Bonita Siti Rafika Hardhiansari. Andie Peci dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 12.00 WIB.

“Benar, beliau (Andie Peci, red) meninggal barusan jam 11.20 WIB,” ujar Rafika.

Pemilik nama asli Andy Kristiantono itu rencananya akan langsung dimakamkan di Madiun.

Rafika mengaku sempat menjenguk Andie Peci saat dirawat di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Surabaya, 23 Mei.

“Saya kenal almarhum 2012.Saya kehilangan sahabat saya, yang sejak lama selalu mensupport saya. Sekira 30 Juni sudah kondisi almarhum kritis,” ungkap Rafika.

“Ketika sakit saya dikabari, pernah buat status WA, saya doain terus. Saya komunikasi terus. Info dari adik kandung almarhum, saat ini masih mengurus administrasi jenazah,” imbuh dia.

Bagi Rafika, kepergian Andi Pecie tidak disangka. Terlebih lagi almarhum merupakan tokoh sentral, yang berhasil menyelamatkan Persebaya saat terjadi dualisme tahun 2017.

Terpisah, Suporter Bonek Taufik Harianto (31), turut konfirmasi kabar meninggal dunia Andie Peci, pada hari ini pukul 11.20 WIB.