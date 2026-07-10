JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dugaan Korupsi Jadi Perhatian Publik, Akademisi Unair Sampaikan Pesan Ini

Dugaan Korupsi Jadi Perhatian Publik, Akademisi Unair Sampaikan Pesan Ini

Jumat, 10 Juli 2026 – 15:03 WIB
Dugaan Korupsi Jadi Perhatian Publik, Akademisi Unair Sampaikan Pesan Ini - JPNN.com Jatim
Kaprodi Magister kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Prawitra Thalib,S.H.,M.H.,ACIArb. Foto: Dok. Pribadi Prawitra

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Koordinator Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Dr Prawitra Thalib, S.H., M.H., menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Prawitra, perkara yang menjadi perhatian publik tersebut harus ditangani secara profesional, transparan, dan independen agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dia mengapresiasi langkah penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan alat bukti.

Baca Juga:

"Kami mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut," ujar Prawitra dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7).

Prawitra menilai besarnya nilai barang bukti yang disita menunjukkan pentingnya proses penyidikan dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum.

"Besarnya nilai barang bukti yang diamankan menunjukkan perkara ini harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan independen. Proses penyidikan wajib diberikan ruang untuk berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun," tuturnya.

Baca Juga:

Ketua Pusat Studi Kepolisian Unair itu juga mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

Menurutnya, setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang institusi.

Akademisi Unair Prawitra Thalib mendukung penyidikan dugaan korupsi dan TPPU oleh Kortastipidkor Polri serta menekankan pentingnya independensi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kortastipidkor Polri kasus korupsi TPPU Akademisi unair

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU