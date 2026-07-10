BNI Buka Suara soal Kasus KUR Jember, Ternyata Berawal dari Laporan Internal

jatim.jpnn.com, JEMBER - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan proses hukum terkait dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jember, Jawa Timur, berawal dari laporan yang disampaikan perseroan kepada aparat penegak hukum pada 2024.

Laporan tersebut dibuat setelah BNI menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan langkah itu merupakan bentuk komitmen perseroan dalam menjaga tata kelola penyaluran kredit serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Kasus ini berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7).

Menurut Okki, BNI telah melakukan pemeriksaan internal dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan.

BNI juga menegaskan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan (fraud) maupun pelanggaran.

"Apabila terdapat pihak internal maupun eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran, BNI memastikan hal tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan," katanya.

Dia menegaskan tindakan oknum yang terbukti melakukan pelanggaran tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik bisnis perseroan.