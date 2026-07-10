Rayakan 5 Tahun, Simplus Ingin Ubah Cara Generasi Muda Menikmati Aktivitas di Rumah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merek peralatan rumah tangga modern Simplus merayakan ulang tahun kelima dengan meluncurkan kampanye Live Young with Simplus sebagai upaya menginspirasi gaya hidup praktis, efisien, dan estetis bagi masyarakat modern.

Melalui kampanye tersebut, Simplus ingin membantu para profesional maupun keluarga mempermudah rutinitas rumah tangga sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik.

CEO Simplus Jack mengatakan pencapaian 18 juta keluarga pengguna dalam lima tahun menjadi bukti bahwa produk rumah tangga yang menggabungkan desain, fungsi, dan harga terjangkau mampu menjawab kebutuhan konsumen.

"Menembus angka 18 juta pengguna dalam kurun waktu lima tahun di tengah persaingan industri yang ketat menjadi bukti bahwa relevansi produk merupakan kunci utama. Generasi muda tidak hanya mencari fungsi, tetapi juga nilai estetika dan kemudahan yang sesuai dengan gaya hidup mereka," ujar Jack dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7).

Didirikan di Thailand pada 2021, Simplus mengusung slogan Beautiful Life, Affordable Price dengan menghadirkan berbagai produk rumah tangga berdesain minimalis yang mengutamakan fungsi dan kemudahan penggunaan.

Menurut Jack, perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan membuat rumah kini tidak lagi sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk memulihkan energi setelah beraktivitas.

Karena itu, berbagai aktivitas domestik seperti memasak, menyiapkan kopi, hingga merawat diri kini menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan mental dan produktivitas.

"Ketika masyarakat modern berhasil mendapatkan kembali kontrol atas ruang dan waktu mereka, itulah kemewahan baru untuk menikmati hidup yang lebih seimbang," katanya.