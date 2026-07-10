Untag Surabaya Paparkan Strategi Kemitraan Global pada WUiDAY 2026 di Thailand

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menunjukkan kiprahnya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam Walailak University International Day (WUiDAY) 2026 yang digelar di Sirin Museum, Walailak University, Thailand, Kamis (9/7).

Dalam forum akademik tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Untag Surabaya, Dr. Sumiati, M.M., mempresentasikan strategi penguatan kemitraan global melalui materi bertajuk Strengthening Global Partnerships Through Academic Excellence and International Collaboration.

Sumiati mengatakan kemitraan internasional tidak cukup diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tetapi harus menghasilkan kolaborasi akademik yang memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, maupun institusi.

"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap perguruan tinggi menghadirkan kontribusi melalui riset, publikasi ilmiah, inovasi pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia. Dari situlah akan tumbuh kepercayaan yang menjadi dasar lahirnya kolaborasi jangka panjang," ujar Sumiati.

Menurutnya, perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari transformasi teknologi, tuntutan inovasi, hingga kebutuhan mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat global.

Karena itu, kualitas akademik menjadi fondasi utama dalam membangun kemitraan yang setara dengan perguruan tinggi di berbagai negara.

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Sebagai implementasi strategi tersebut, Untag Surabaya telah mengembangkan berbagai bentuk kerja sama internasional, seperti penelitian bersama (joint research), publikasi ilmiah (joint publication), pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan kurikulum, credit transfer, joint degree, double degree, konferensi internasional, hingga program pengabdian kepada masyarakat bersama mitra luar negeri.

Selain itu, kampus juga rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan internasional, di antaranya visiting professor, simposium internasional, penelitian kolaboratif, serta program magang mahasiswa di luar negeri.