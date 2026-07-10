Cuaca Surabaya Hari Ini, Cerah Hingga Berawan Sejak Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (10/7).

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan curah hingga berawan.

Malamnya kembali cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-21 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.