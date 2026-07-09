TPA Benowo Dijaga 24 Jam, Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Cegah Kebakaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo dengan menyiagakan petugas selama 24 jam dan memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi kebakaran di kawasan TPA.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sistem pengawasan diperkuat mulai dari pembatasan akses masuk hingga pemantauan seluruh aktivitas operasional di TPA Benowo.

“Jadi, kami sudah berkoordinasi dengan TPA Benowo. Maka satu, tidak boleh sembarang orang yang masuk ke dalam TPA itu. Yang kedua, yang mereka bekerja maka harus diawasi secara ketat,” kata Eri, Kamis (9/7).

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Selain memperketat akses, Pemkot Surabaya juga menempatkan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk berjaga selama 24 jam.

“Teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada di lapangan sampai dengan 24 jam. Kita sudah pasang semua CCTV di sana,” ujarnya.

Menurut Eri, CCTV dipasang agar seluruh aktivitas pengelolaan sampah dapat dipantau secara real time, termasuk proses distribusi sampah ke fasilitas gasifikasi maupun sanitary landfill.

“Kami bisa tahu mana yang dibuang ke gasifikasi, mana yang dibuang ke sanitary landfill, itu sudah kita lakukan,” jelasnya.

Dia berharap pengawasan berlapis melalui petugas lapangan dan CCTV dapat mengurangi risiko kebakaran di TPA Benowo.